KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama 2026: KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı?
14.09.2026 14:49
Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ön Lisans) maratonuna hazırlanan binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi.
2026 KPSS ön lisans sınav yerleri için geri sayım başladı. 4 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS ön lisans sınavıyla, binlerce ön lisans mezunu aday kamuda görev alabilmek için şansını deneyecek. Peki, 2026 KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı?
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak olan KPSS ön lisans sınavı öncesinde gözler sınav giriş yerlerine çevrildi.
KPSS ön lisans sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav yerleri genellikle sınav tarihine 10 gün kala açıklanıyor.
Buna göre; KPSS ön lisans sınav giriş yerlerinin 21-25 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS ön lisans sınav giriş belgesi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgelerini görüntüleyerek yazdırabilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi renkli veya siyah-beyaz olarak alınabilecek. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için belgede yer alan sınav merkezi, bina, salon ve saat bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.