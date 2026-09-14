KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama 2026: KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgelerini görüntüleyerek yazdırabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi renkli veya siyah-beyaz olarak alınabilecek. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için belgede yer alan sınav merkezi, bina, salon ve saat bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.