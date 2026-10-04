KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2026 KPSS Ön Lisans'a 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu ve sınav merkezi sayısı 160'a çıkarıldı. Adayların sınava ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışma yapılmış, sınav merkezi sayısı 25 artırılmıştır. Aday sayısındaki artış, sınav hazırlığında dikkate alınarak sınav merkezi, bina ve salon kapasiteleri ile görevli atamaları bu kapsamda yapıldı." bilgisini verdi.

Sınava başvuran kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olduğunu belirten Ersoy, "Adayların 989 bin 326'sı kadın, 603 bin 872'si erkeklerden oluşuyor. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelmiş durumda. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise 1249 aday sınava katılacak." açıklamasını yaptı.

Ersoy, sınava 6 bin 59 engelli adayın katılacağını aktararak, "Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 4 bin 293 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 110 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 488 aday sınava katılacak." ifadelerini kullandı.