KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?
04.10.2026 08:42
2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans, 2 yıllık üniversite mezunlarının kamuda boş kontenjanlara yerleşebilmesi amacıyla ÖSYM tarafından düzenleniyor.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans için geri sayım başladı. Ön lisans programlarından mezun olan ve sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar için KPSS ön lisans sınavı bugün yapılacak. Sınava girecek olan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2026 KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?
KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınav KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve 81 ilde toplam 160 sınav merkezinde düzenlenecek.
4 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
120 sorudan oluşacak sınavda, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek.
Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
SINAVA 1 MİLYON 593 BİN 198 ADAY BAŞVURDU
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2026 KPSS Ön Lisans'a 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu ve sınav merkezi sayısı 160'a çıkarıldı. Adayların sınava ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışma yapılmış, sınav merkezi sayısı 25 artırılmıştır. Aday sayısındaki artış, sınav hazırlığında dikkate alınarak sınav merkezi, bina ve salon kapasiteleri ile görevli atamaları bu kapsamda yapıldı." bilgisini verdi.
Sınava başvuran kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olduğunu belirten Ersoy, "Adayların 989 bin 326'sı kadın, 603 bin 872'si erkeklerden oluşuyor. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelmiş durumda. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise 1249 aday sınava katılacak." açıklamasını yaptı.
Ersoy, sınava 6 bin 59 engelli adayın katılacağını aktararak, "Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 4 bin 293 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 110 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 488 aday sınava katılacak." ifadelerini kullandı.