KPSS ön lisans sonuç tarihi 2026: KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
14.10.2026 08:58
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde yapılan 2026 KPSS ön lisans oturumunun ardından iki yıllık üniversite mezunlarının heyecanlı bekleyişi sürüyor.
2026 KPSS ön lisans sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 2 yıllık ön lisans mezunlarının kamuda işe girebilmesi amacıyla gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 KPSS ön lisans takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; KPSS ön lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
2 YIL GEÇERLİ OLACAK
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.