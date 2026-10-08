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KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS ön lisans sonuç tarihi

08.10.2026 08:53

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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KPSS ön lisans sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar sonuçların ardından kamuda görev almayı bekleyecek.

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS ön lisans sonuç tarihi
Anadolu Ajansı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 KPSS ön lisans sınavının ardından adaylar için sabırsız bekleyiş başladı. Sınav sonrası yayımlanan temel soru kitapçığı ve cevap anahtarıyla netlerini hesaplayan binlerce iki yıllık üniversite mezunu aday, sonuçların açıklanmasını bekliyor.

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 1
Anadolu Ajansı

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS ön lisans takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

 

Buna göre; KPSS ön lisans sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

SONUÇLAR 2 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK 2
Anadolu Ajansı

SONUÇLAR 2 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK? 3
Anadolu Ajansı

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.