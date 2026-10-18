KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç duyurusunda
18.10.2026 12:42
Son Güncelleme: 18.10.2026 12:46
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 KPSS ön lisans sınavının ardından gözler sonuçların ilan edileceği resmi tarihe çevrildi.
2026 KPSS ön lisans sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl süreyle geçerli olacak olan KPSS ön lisans sonuçları, adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 KPSS ön lisans takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; KPSS ön lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
2 YIL GEÇERLİ OLACAK
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.