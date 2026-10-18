KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç duyurusunda

2026 KPSS ön lisans sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl süreyle geçerli olacak olan KPSS ön lisans sonuçları, adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?