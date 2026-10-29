KPSS ön lisans sonuçları bekleniyor. 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
29.10.2026 09:03
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayan memur adaylarının gündeminde yer almaya başladı.
2026 KPSS ön lisans sonuçları, kamuda görev almak isteyen 2 yıllık üniversite mezunları tarafından sorgulanıyor.
KPSS puanıyla kamu kurumlarında memur, sözleşmeli personel, tekniker, teknisyen olarak görev almak isteyen adaylar, ÖSYM üzerinden sonuç duyurusunu takip ediyor. Peki, 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4 Ekim tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan KPSS ön lisans sınavının sonuçları henüz açıklanmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; 2026 KPSS ön lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
KPSS ön lisans sonuçları, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç duyurusunun ardından, "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden sorgulanabilecek.
Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.