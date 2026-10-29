KPSS ön lisans sonuçları bekleniyor. 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS ön lisans sonuçları, kamuda görev almak isteyen 2 yıllık üniversite mezunları tarafından sorgulanıyor.

KPSS puanıyla kamu kurumlarında memur, sözleşmeli personel, tekniker, teknisyen olarak görev almak isteyen adaylar, ÖSYM üzerinden sonuç duyurusunu takip ediyor. Peki, 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?