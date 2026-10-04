KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS ön lisans sonuç tarihi

KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.