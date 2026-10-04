KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS ön lisans sonuç tarihi
04.10.2026 12:51
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sonuçları, 4 Ekim'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın ardından sorgulanmaya başladı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alma hayali kuran yüz binlerce ön lisans mezununun heyecanlı bekleyişi başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen sonuç tarihi.
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.