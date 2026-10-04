KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı 2026: KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
04.10.2026 12:06
Milyonlarca memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026-KPSS Ön Lisans oturumunun tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevap anahtarı adayların gündeminde olacak.
Milyonlarca memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026-KPSS Ön Lisans oturumunun tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevap anahtarı adayların gündeminde olacak. Sınav sonrasında sorulara doğru yanıt verip vermediklerini merak edecek olan adaylar, ÖSYM tarafından KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2026 KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
2026 KPSS ön lisans sınavı soru ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açılacak. KPSS ön lisans sınavına katılım sağlayan adaylar bugünden itibaren sınav sorularını ve cevaplarını AİS ekranı üzerinden kontrol edebilecek. Peki, 2026 KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularına 4 Eylül 2026 tarihinde öğle saatlerinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.