KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı 2026: KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

Milyonlarca memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026-KPSS Ön Lisans oturumunun tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevap anahtarı adayların gündeminde olacak. Sınav sonrasında sorulara doğru yanıt verip vermediklerini merak edecek olan adaylar, ÖSYM tarafından KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2026 KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?