KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı sorgulama 2026: KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Milyonlarca memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026-KPSS Ön Lisans oturumunun tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevap anahtarı adayların gündeminde yer alıyor. Sınav sonrasında sorulara doğru yanıt verip vermediklerini kontrol etmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarını sorgulama başladı.