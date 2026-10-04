KPSS ön lisans soruları ve cevap anahtarı sorgulama 2026: KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
04.10.2026 12:06
Son Güncelleme: 04.10.2026 14:32
Milyonlarca memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026-KPSS Ön Lisans oturumunun tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.
Milyonlarca memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026-KPSS Ön Lisans oturumunun tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevap anahtarı adayların gündeminde yer alıyor. Sınav sonrasında sorulara doğru yanıt verip vermediklerini kontrol etmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarını sorgulama başladı.
KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans sınavının (2026-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 4 Ekim 2026 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularına 4 Eylül 2026 tarihinde öğle saatlerinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN