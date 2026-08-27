KPSS ortaöğretim (lise) başvuru ekranı 2026 açıldı: KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır?

2026 KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. Memur olabilme hayaliyle KPSS ortaöğretim sınavına girecek olan lise mezunları, aldıkları puanlara göre devlet kadrolarında bulunan boş pozisyonlara yerleştirilecek. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır?