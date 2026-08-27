KPSS ortaöğretim (lise) başvuru ekranı 2026 açıldı: KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır?
27.08.2026 10:14
Lise mezunu olan adayların kamu kurumlarında memur olabilmek için katıldığı 2026-KPSS Ortaöğretim (Lise) başvuruları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır?
2026 KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. Memur olabilme hayaliyle KPSS ortaöğretim sınavına girecek olan lise mezunları, aldıkları puanlara göre devlet kadrolarında bulunan boş pozisyonlara yerleştirilecek. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır?
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim), 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI
KPSS Ortaöğretim’e başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında olacak.
DHBT’ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak olan 2026-KPSS Ortaöğretim’e başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
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