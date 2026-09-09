KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihi 2026: KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

2026 KPSS ortaöğretim sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Kamuda lise mezunları için ayrılan boş kontenjanlar için sınava girecek olan adaylar, bu yıl yapılacak KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2026 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?