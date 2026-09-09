KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihi 2026: KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?
09.09.2026 09:17
Kamuda memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görev almak isteyen lise mezunlarının heyecanla beklediği 2026-KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı için geri sayım başladı.
2026 KPSS ortaöğretim sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Kamuda lise mezunları için ayrılan boş kontenjanlar için sınava girecek olan adaylar, bu yıl yapılacak KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2026 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınan KPSS ortaöğretim başvuru tarihlerini kaçıran adaylar 15-16 Eylül tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecek.