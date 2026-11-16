KPSS ortaöğretim (lise) sonuçları bekleniyor. 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınavı, lise mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak tanımlanıyor.

Lise mezunu veya lise öğrencisi olan adayların merkezi atamalar veya kurumların açıktan alımlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli memur, teknisyen, işçi ve destek personeli kadrolarına atanmasını sağlıyor.

Sınavı kazanan adaylar, infaz koruma memuru, zabıt katibi, zabıta memuru, şoför, aşçı, bekçi ve gassal gibi pozisyonlarda kamuda kendilerine yer bulabiliyor.