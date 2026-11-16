KPSS ortaöğretim (lise) sonuçları bekleniyor. 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
16.11.2026 11:47
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyen lise mezunu binlerce aday tarafından sorgulanıyor.
KPSS ortaöğretim sınavının ardından optik formların değerlendirme aşamasının sonuna yaklaşılırken, adaylar sonuçların açıklanacağı net tarihi araştırmaya başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte sonuçların ilan edileceği tarih netleşti. 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
25 Ekim tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lise mezunları için düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları henüz açıklanmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS takvimi sonrasında ortaöğretim sınav sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.
Lise mezunları için ilk merkezi yerleştirme tercihlerinin (KPSS-2026/2) 17–24 Aralık 2026 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılması bekleniyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINI KAZANANLAR NE İŞ YAPAR?
KPSS ortaöğretim sınavı, lise mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak tanımlanıyor.
Lise mezunu veya lise öğrencisi olan adayların merkezi atamalar veya kurumların açıktan alımlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli memur, teknisyen, işçi ve destek personeli kadrolarına atanmasını sağlıyor.
Sınavı kazanan adaylar, infaz koruma memuru, zabıt katibi, zabıta memuru, şoför, aşçı, bekçi ve gassal gibi pozisyonlarda kamuda kendilerine yer bulabiliyor.