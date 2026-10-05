KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? Gözler 2026 KPSS lise sınav yerlerinde

2026 KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Lise mezunu adayların kamuda görev almasını sağlayacak olan KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihin uygulanacak. Sınav öncesinde başvurularını tamamlayan ve ücretini yatıran adaylar, KPSS ortaöğretim sınav giriş yelerini araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı?