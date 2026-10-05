KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? Gözler 2026 KPSS lise sınav yerlerinde
05.10.2026 16:30
Lise mezunlarının merakla beklediği 2026 KPSS ortaöğretim sınav maratonunda geri sayım başladı. ÖSYM'nin uygulayacağı sınav öncesinde milyonlarca adayın gözü sınav giriş yerlerine çevrildi.
2026 KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Lise mezunu adayların kamuda görev almasını sağlayacak olan KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihin uygulanacak. Sınav öncesinde başvurularını tamamlayan ve ücretini yatıran adaylar, KPSS ortaöğretim sınav giriş yelerini araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı?
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 KPSS ortaöğretim takvimi sonrasında sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; 2026 KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı bu yıl 25 Ekim tarihinde uygulanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleşecek olan sınav öncesinde, adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. KPSS ortaöğretim sınav yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.
Buna göre; KPSS ortaöğretim sınav giriş yerlerinin 12-17 Ekim tarihlerinde açıklanması bekleniyor.