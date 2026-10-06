KPSS ortaöğretim sınav tarihi 2026: KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman yapılacak?
06.10.2026 13:32
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak olan lise mezunlarının gündemine yer alıyor. Lise ve dengi okul mezunları sınava katılım sağlayacak.
2026 KPSS ortaöğretim sınava her 2 yıl da olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi katılım sağlayacak. Lise ve dengi düzeylerden mezun olmuş adaylar, kamuda lise mezunlarına ayrılan boş kontenjanlara girebilmek için KPSS ortaöğretim sınavında şanslarını deneyecek. Peki, 2026 KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman yapılacak?
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınan KPSS ortaöğretim başvuru tarihlerini kaçıran adaylar 15-16 Eylül tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecek.