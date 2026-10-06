KPSS ortaöğretim sınav tarihi 2026: KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman yapılacak?

2026 KPSS ortaöğretim sınava her 2 yıl da olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi katılım sağlayacak. Lise ve dengi düzeylerden mezun olmuş adaylar, kamuda lise mezunlarına ayrılan boş kontenjanlara girebilmek için KPSS ortaöğretim sınavında şanslarını deneyecek. Peki, 2026 KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman yapılacak?