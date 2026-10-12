KPSS ortaöğretim sınav yerleri sorgulama 2026: KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı mı?
12.10.2026 16:10
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2026-KPSS Ortaöğretim (lise) sınavına kısa bir süre kala, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih gündeme geldi.
2026 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları devam ediyor.
25 Ekim'de ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS ortaöğretim sınavıyla birlikte, lise mezunları yüksek puan alarak kamuda görev alabilme şansını deneyecek.
Peki, 2026 KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı?
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde, adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından erişime açılıyor.
Buna göre; KPSS ortaöğretim sınav giriş yerlerinin 13-17 Ekim tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Sınav giriş yerleri ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden görüntülenebilecek.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sene başında yayımlanan KPSS ortaöğretim sınav takvimi sonrasında bu yılın sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; 2026 KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak.
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