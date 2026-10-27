KPSS ortaöğretim sonuç tarihi 2026: KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için ÖSYM üzerinden tarih araştırmaları başladı. KPSS ortaöğretim sınavı, bu yıl da liselerden mezun olan veya mezun olabilecek durumdaki adayların kamu kurum ve kuruluşlarına memur veya işçi olarak atanmasını sağlayacak. Peki, 2026 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?