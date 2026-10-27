KPSS ortaöğretim sonuç tarihi 2026: KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
27.10.2026 13:57
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de tamamlandı. Her 2 yılda bir düzenlenen sınavın bu yılki oturumuna katılan lise mezunları şimdi sonuç tarihini bekliyor.
2026 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için ÖSYM üzerinden tarih araştırmaları başladı. KPSS ortaöğretim sınavı, bu yıl da liselerden mezun olan veya mezun olabilecek durumdaki adayların kamu kurum ve kuruluşlarına memur veya işçi olarak atanmasını sağlayacak. Peki, 2026 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Ekim'de uygulanan KPSS ortaöğretim sınavı için sonuç tarihi belli oldu.
Yayımlanan takvim doğrultusunda KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
Sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026-Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 4 Kasım saat 23.59'da sona erecek.