KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı 2026. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı?
10.11.2026 10:33
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lise mezunlarına yönelik iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim maratonunun ardından gözler sonuç ilanına çevrildi.
Kamuda memur olma hayaliyle sınava giren yüz binlerce lise mezunu aday, değerlendirme sürecinin tamamlanmasını ve puanlarının sisteme yüklenmesini merakla bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih yapacak adaylar, "2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için tarih belli oldu.
ÖSYM takvimine göre; Lise mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, "sonuc.osym.gov.tr" adresine girerek TC kimlik numaraları ile sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.