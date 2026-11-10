KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı 2026. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı?

Kamuda memur olma hayaliyle sınava giren yüz binlerce lise mezunu aday, değerlendirme sürecinin tamamlanmasını ve puanlarının sisteme yüklenmesini merakla bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih yapacak adaylar, "2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.