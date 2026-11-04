KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı 2026. Lise KPSS sınav sonuçları açıklandı mı?

25 Ekim'de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı için sonuç tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2026 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım Perşembe günü açıklanacak.