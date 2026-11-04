KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı 2026. Lise KPSS sınav sonuçları açıklandı mı?
04.11.2026 08:32
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 25 Ekim'de yapılan KPSS ortaöğretim sınavıyla birlikte, lise mezunu adaylar kamuda çalışma şansı bulacak.
2026 KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları, sınava katılım sağlayan memur adayları tarafından sorgulanmaya başladı.
Lise mezunu adayların kamuda ayrılan boş kontenjanlara girmesini sağlayacak olan KPSS ortaöğretim sınavı için sonuç tarihi belli oldu. 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
25 Ekim'de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı için sonuç tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2026 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım Perşembe günü açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını açıklandığı tarihten itibaren ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden sorgulayabilecek.