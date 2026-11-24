Memur adayları, 2026 KPSS ortaöğretim tercih tarihlerini sorgulamaya başladı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS P94 puanını öğrenen adaylar, bu puan ile hangi kurumlar için tercih yapılabileceğini merak ediyor. 2026 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, KPSS P94 puanı ile hangi kurumlar alım yapıyor?