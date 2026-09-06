KPSS soruları ve cevap anahtarı 2026: KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
06.09.2026 13:33
Milyonlarca memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevap anahtarı erişime açıldı.
2026 KPSS lisans sınavı soru ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açıldı. KPSS lisans sınavına katılım sağlayan adaylar bugünden itibaren sınav sorularını ve cevaplarını kontrol edebilecek.
KPSS LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u ÖSYM tarafından erişime açıldı.
KPSS LİSANS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 6 Eylül 2026 tarihinde saat 13.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.