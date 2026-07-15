KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS/1 tercih sonuçları tarihi
15.07.2026 09:11
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2026/1) tercihleri sürmeye devam ederken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte KPSS merkezi atama tercihleri 9 Temmuz'da başladı. Adaylar, kamuda bulunan boş kontenjanlar için AİS ekranı üzerinden tercih işlemlerini yapacak. Peki, 2026 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026/1 KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, kamuda görev almak için heyecanla bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. KPSS merkezi atama tercih işlemleri 16 Temmuz'da sona erecek ve heyecanlı bekleyiş başlayacak. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 KPSS/1 tercih sonuçları tarihi.
KPSS 2026/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylar tercihlerini, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacak. Tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00’da başlayan tercih dönemi, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS-2026/1 tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih henüz belli olmadı.
Geçen yıl KPSS-2025/1 kapsamında tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yıl da benzer takvimin izlenmesi halinde tercih sonuçlarının 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.