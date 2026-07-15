KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS/1 tercih sonuçları tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS-2026/1 tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih henüz belli olmadı.

Geçen yıl KPSS-2025/1 kapsamında tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yıl da benzer takvimin izlenmesi halinde tercih sonuçlarının 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.