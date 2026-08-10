LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı 2026 erişime açıldı: MEB LGS 1. nakil sonuçları nasıl sorgulanır?
10.08.2026 09:14
Son Güncelleme: 10.08.2026 10:06
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5-7 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan 1. nakil tercihlerinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevrilmişti. LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen veya şansını bir üst sıradaki tercihlerinde yeniden denemek isteyen binlerce öğrenci için nakil değerlendirme süreci tamamlandı. Peki, LGS 1. nakil sonuçları nasıl sorgulanır?
LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı, MEB sonuç ekranı üzerinden erişime açıldı. İlk tercihlerinde istedikleri okullara yerleşemeyen öğrencilere bir kez daha şans tanıyan nakil tercihleri 7 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte LGS 1. nakil sonuçları bugün itibarıyla sorgulanabilecek. Peki, LGS 1. nakil sonuçları nasıl sorgulanır?
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 LGS takvimi sonrasında 1. nakil başvuruları için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı.
MEB tarafından 1. nakil sonuçları ise 10 Ağustos'ta yani bugün açıklandı. LGS 1. nakil sonuçlarının saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı.
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açılacak. Öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.
LGS NAKİL SONUCU İÇİN TIKLAYIN
LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYENLER İÇİN TERCİH TARİHLERİ
17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.