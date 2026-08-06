LGS 1. nakil tercih sonuçları 2026: LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB nakil takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 LGS takvimi sonrasında nakil başvuruları için tarihler belli oldu.

Buna göre; LGS yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.