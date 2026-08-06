LGS 1. nakil tercih sonuçları 2026: LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB nakil takvimi belli oldu
06.08.2026 09:25
LGS 1. nakil tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. LGS tercih sonuçlarına göre, kazandıkları liseden başka bir liseye geçiş yapmak isteyen öğrencilerin nakil başvuruları 5 Ağustos'ta alınmaya başladı. 7 Ağustos'ta sona erecek olan 1. nakil tercih başvurularının ardından sonuç tarihi araştırılacak. Peki, 2026 LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 LGS 1. nakil tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Ağustos tarihinde alınmaya başlayan LGS 1. nakil başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. LGS 1. nakil sürecinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlara göre 2. nakil başvuruları başlayacak. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 LGS takvimi sonrasında nakil başvuruları için tarihler belli oldu.
Buna göre; LGS yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.
LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYENLER İÇİN TERCİH TARİHLERİ
17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.