LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2. nakil sonuç tarihi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2. nakil tercih başvuruları, 1. nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gündemine geldi. LGS 1. nakil tercih sonuçlarına göre istediği okula giremeyen öğrenciler şanslarını 2. nakil tercihlerinde de deneyecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yerleştirmeye esas nakil takvimine göre 2. nakil tercih sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2026 LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?