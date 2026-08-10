LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2. nakil sonuç tarihi
10.08.2026 13:31
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2. nakil tercih başvuruları, 1. nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gündemine geldi. LGS 1. nakil tercih sonuçlarına göre istediği okula giremeyen öğrenciler şanslarını 2. nakil tercihlerinde de deneyecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yerleştirmeye esas nakil takvimine göre 2. nakil tercih sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2026 LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 2. nakil tercihleri için başvuru süreci başladı. 10-12 Ağustos tarihleri arasında istedikleri okullara nakil olabilme umuduyla tercih yapacak olan öğrenciler, bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2. nakil tercih sürecine çevrildi.
İkinci nakil tercih başvuruları, 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
HİÇ BİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos 2026 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.