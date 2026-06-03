LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026 erişime açıldı: LGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
03.06.2026 08:51
Son Güncelleme: 03.06.2026 11:30
Liselere geçiş yapacak on binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velinin aylardır süren heyecanlı bekleyişinde en kritik dönemeçlerden birine gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri bugün açıklandı. 13 Haziran'da düzenlenecek olan LGS sınavı öncesinde öğrenciler sınava girecekleri okulları bugün itibarıyla öğrenebilecek. Peki, 2026 LGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
2026 LGS sınav giriş belgeleri MEB tarafından yayımlandı. Sınava gelirken öğrencilerin yanlarında bulundurmaları zorunlu olan fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri bugün itibarıyla MEB tarafından sorgulanabilecek. Peki, 2026 LGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı.
Öğrencilerin, sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.
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LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.