LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026 erişime açıldı: LGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

Liselere geçiş yapacak on binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velinin aylardır süren heyecanlı bekleyişinde en kritik dönemeçlerden birine gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri bugün açıklandı. 13 Haziran'da düzenlenecek olan LGS sınavı öncesinde öğrenciler sınava girecekleri okulları bugün itibarıyla öğrenebilecek. Peki, 2026 LGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?