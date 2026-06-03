LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
03.06.2026 08:51
Liselere geçiş yapacak on binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velinin aylardır süren heyecanlı bekleyişinde en kritik dönemeçlerden birine gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri bugün açıklanacak. 13 Haziran'da düzenlenecek olan LGS sınavı öncesinde öğrenciler sınava girecekleri okulları bugün itibarıyla öğrenebilecek. Peki, 2026 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
2026 LGS sınav giriş belgeleri için geri sayım başladı. Sınava gelirken öğrencilerin yanlarında bulundurmaları zorunlu olan fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri bugün itibarıyla MEB tarafından duyurulacak. Öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerinin saat kaçta yayımlanacağını merak ediyor. Peki, 2026 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, saat kaçta yayımlanacak?
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrencilerin, sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.