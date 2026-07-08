LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026: LGS sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'de
08.07.2026 08:39
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, güzel bir lisede eğitim alabilme hayaliyle sınavlara katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 13 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde uygulanan LGS sınavının ardından adaylar puan hesaplamaları yapmaya başladı. Gözler ise şimdi MEB tarafından açıklanan LGS sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce ortaokul mezunu öğrenci LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre lise tercihleri yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında LGS sonuç tarihi belli olmuştu. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak olup tercih süreci başlatılacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.
LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
LGS sonuçları, MEB'in resmî internet sitesi olan MEB Sonuç Açıklama Sistemi veya Millî Eğitim Bakanlığı ana sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sorgulanabilmektedir. Ayrıca e-Devlet Kapısı veya e-Okul sistemleri üzerinden de sınav puanınızı ve yerleştirme bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.