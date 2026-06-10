LGS sınav tarihi 2026: LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?
10.06.2026 11:34
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin ayrıntıları paylaştı. Sınava sayılı gün kala son kontrollerini yapan öğrenciler ve aileleri, 2026 LGS sınav saati ve süresini sorguluyor. Peki, 2026 LGS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2026 Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılacak olan sınav, 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleşecek. Sınav öncesinde ise öğrenciler sınav saati ve süresiyle ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, 2026 LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2026 LGS SINAVI NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı.
Buna göre; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sözel bölüm saat 09.30'da başlayacak, ikinci oturum olan sayısal bölüm ise saat 11.30'da başlayacak.
Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek.
Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.
TOPLAM 1 MİLYON 22 BİN ÖĞRENCİ SINAVA GİRECEK
LGS kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı.
Öğrencilerin, sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.