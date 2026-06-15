LGS sonuç tarihi 2026: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEB LGS sözel ve sayısal soru ve cevap anahtarı görüntüleme)
15.06.2026 10:26
Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav maratonu geride kaldı. 13 Haziran Cumartesi günü yoğun bir stres ve heyecan eşliğinde tamamlanan iki oturumun ardından, hem öğrenciler hem de aileler vakit kaybetmeden puan hesaplama ve gelecek planları yapma aşamasına geçti. MEB tarafından yayımlanan LGS sözel ve sayısal kitapçığı soruları ve cevap anahtarıyla birlikte öğrenciler doğrularını ve yanlışlarını görüntüleyebilecek. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS sınavının hemen ardından yapılan duyuruyla birlikte hem cevap anahtarı sorgulama ekranı aktifleşti hem de resmi sonuç tarihi ilan edildi. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler, sınav kitapçıklarını 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.
LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak olup tercih süreci başlatılacak.
LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarına MEB'in internet sitesi meb.gov.tr'den ulaşılabiliyor.
LGS SÖZEL SORU VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
LGS SAYISAL SORU VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN