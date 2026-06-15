LGS sonuç tarihi 2026: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEB LGS sözel ve sayısal soru ve cevap anahtarı görüntüleme)

Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav maratonu geride kaldı. 13 Haziran Cumartesi günü yoğun bir stres ve heyecan eşliğinde tamamlanan iki oturumun ardından, hem öğrenciler hem de aileler vakit kaybetmeden puan hesaplama ve gelecek planları yapma aşamasına geçti. MEB tarafından yayımlanan LGS sözel ve sayısal kitapçığı soruları ve cevap anahtarıyla birlikte öğrenciler doğrularını ve yanlışlarını görüntüleyebilecek. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?