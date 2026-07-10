LGS sonuçları sorgulama ekranı 2026 açıklandı: MEB LGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır, tercihler ne zaman?
10.07.2026 09:32
Son Güncelleme: 10.07.2026 10:00
Liselere Geçiş Sistemi (2026-LGS) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ortaöğretimden liseye geçiş yapacak olan milyonlarca öğrenci, puanlarını öğrenirken, gözler lise boş kontenjanlarına çevrildi. 13 Temmuz'dan itibaren öğrenciler tercih yapmaya başlayacak. Adaylar sınav sonuçlarını MEB'in sonuç sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabilecek. İşte 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı.
2026 LGS sınav sonuçları açıklandı ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Milyonlarca öğrenci güzel bir lisede okuyabilme hayaliyle LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerini tercih takvimine çevirdi. LGS sonuçlarına göre lise tercihleri yapacak olan öğrenciler, MEB tarafından açıklanacak lise kontenjan tablosuyla birlikte tercihler için ön hazırlık yapacak. İşte 2026 LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı.
2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklandı.
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da bugün yayımlanacak olup tercih süreci kısa bir zaman sonra başlatılacak.
LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
LGS sonuçları, MEB'in resmî internet sitesi olan MEB Sonuç Açıklama Sistemi veya Millî Eğitim Bakanlığı ana sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sorgulanabilecek.
Adaylar ayrıca e-Devlet Kapısı veya e-Okul sistemleri üzerinden de sınav puanını ve yerleştirme bilgilerinizi öğrenebilecek.
2026 LGS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
BOŞ KONTENJANLAR DUYURULACAK
2026 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler liselerdeki boş kontenjanlara çevrilecek.
Tercihlere esas kontenjan tabloları, LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından aynı tarihte yayımlanacak. Adaylar kontenjan tablosundaki boşluklara ve puanlarına göre tercihler öncesinde son hazırlıklarını yapacak.
2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.