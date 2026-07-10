LGS sonuçları sorgulama ekranı 2026 açıklandı: MEB LGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır, tercihler ne zaman?

2026 LGS sınav sonuçları açıklandı ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Milyonlarca öğrenci güzel bir lisede okuyabilme hayaliyle LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerini tercih takvimine çevirdi. LGS sonuçlarına göre lise tercihleri yapacak olan öğrenciler, MEB tarafından açıklanacak lise kontenjan tablosuyla birlikte tercihler için ön hazırlık yapacak. İşte 2026 LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı.