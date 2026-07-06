LGS sonuçları sorgulama ekranı 2026: LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları, MEB'in resmî internet sitesi olan MEB Sonuç Açıklama Sistemi veya Millî Eğitim Bakanlığı ana sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sorgulanabilmektedir. Ayrıca e-Devlet Kapısı veya e-Okul sistemleri üzerinden de sınav puanınızı ve yerleştirme bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.