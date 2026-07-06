LGS sonuçları sorgulama ekranı 2026: LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
06.07.2026 12:30
Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisinin ve velisinin haftalardır büyük bir heyecan, sabır ve merakla beklediği an için geri sayım başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav maratonunun tamamlanmasıyla birlikte gözler tamamen Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yapacağı resmi sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İyi bir lisede eğitim alma hayali kura milyonlarca öğrenci, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren "2026 LGS sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak olup tercih süreci başlatılacak.
LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
LGS sonuçları, MEB'in resmî internet sitesi olan MEB Sonuç Açıklama Sistemi veya Millî Eğitim Bakanlığı ana sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sorgulanabilmektedir. Ayrıca e-Devlet Kapısı veya e-Okul sistemleri üzerinden de sınav puanınızı ve yerleştirme bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.