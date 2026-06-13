LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı: İşte sözel ve sayısal soruların cevapları
13.06.2026 14:30
Son Güncelleme: 13.06.2026 14:31
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Öğrenciler cevap anahtarı sayesinde yanıtlarını kontrol edebilecek. LGS soru kitapçığı 15 Haziran günü okullardan teslim alınabilecek.
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav, yurt ve yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleşti.
İki oturumdan oluşan sınav tamamlandı.
1,2 MİLYON ADAY SINAVA GİRDİ
Bu yıl, LGS kapsamındaki merkezi sınava sekizinci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.
Sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda; yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda yapıldı.
İLK OTURUMDA 50, İKİNCİ OTURUMDA 40 SORU
İki oturum hâlinde uygulanan sınavın birinci oturumunda öğrenciler; Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan sözel alanda toplam 50 soru yanıtladı.
İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltildi.
LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarına MEB'in internet sitesi meb.gov.tr'den ulaşılabiliyor.
Soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşmak için tıklayın.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler, sınav kitapçıklarını 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.
LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak olup tercih süreci başlatılacak.