LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı: İşte sözel ve sayısal soruların cevapları

Bu yıl, LGS kapsamındaki merkezi sınava sekizinci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.

Sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda; yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda yapıldı.