LGS taban puanları 2026 yayımlandı mı? LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gözler lise okul puanlarında
12.07.2026 09:01
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, lise maratonunun en heyecanlı aşamasına girildi. Aldıkları merkezî sınav puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda geleceklerini şekillendirecek olan milyonlarca lise öğrencisi adayı ve velileri, 2026 LGS taban puanlarını ve tercihlerin ne zaman, saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Yarın MEB tarafından yayımlanacak olan kılavuzla birlikte 2026 LGS tercih işlemleri başlayacak. Peki, LGS taban puanları 2026 yayımlandı mı? LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta?
2026 LGS taban puanlarının yayımlanmasıyla birlikte LGS tercih işlemleri resmi olarak MEB üzerinden alınmaya başlayacak. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci sınav puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrendi. Şimdi ise gözler yayımlanacak olan LGS tercih kılavuzuna ve lise okul puanlarına çevrildi. Peki, LGS taban puanları 2026 yayımlandı mı? LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta?
LGS TABAN PUANLARI 2026 YAYIMLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen LGS sınavının ardından tercihler başlıyor.
LGS taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişkenlik gösteriyor. Benzer şekilde yüzdelik dilim veya diğer bir ifadeyle başarı sıralaması da farklı oluyor.
MEB son olarak 2024 yılının tercih döneminde tüm okulların taban puanlarını açıklamıştı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden son olarak yapılan yerleştirmelerin taban puanına ulaşabilirsiniz.
2026 yılına ilişkin taban puanlar tercih işlemlerinin başlamasıyla yayımlanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Özel öğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlem ve kayıtları Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Tercih işlemlerinin sabah saatlerinde başlaması bekleniyor.
İLK EKRAN YEREL YERLEŞTİRME İÇİN AÇILACAK
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek ve yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 5 okul tercihi yapabilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihi yapabilecek.
Yerel yerleştirme tercih ekranındaki;
- Yeşil renk, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu "Kayıt Alanında" yer alan okulları,
- Mavi renk, öğrencinin ikamet adresine göre "Komşu Kayıt Alanında" bulunan okulları,
- Kırmızı renk ise öğrencinin kayıt alanı ve komşu kayıt alanı dışında kalan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında olan okulları gösterecek.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup tercih sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.