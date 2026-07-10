LGS tercih kılavuzu 2026 yayımlandı: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile okul puanı sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen LGS sınavının ardından tercihler başlıyor.

LGS taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişkenlik gösteriyor. Benzer şekilde yüzdelik dilim veya diğer bir ifadeyle başarı sıralaması da farklı oluyor.

MEB son olarak 2024 yılının tercih döneminde tüm okulların taban puanlarını açıklamıştı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden son olarak yapılan yerleştirmelerin taban puanına ulaşabilirsiniz.



2026 yılına ilişkin taban puanlar tercih işlemlerinin başlamasıyla yayımlanacak.

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