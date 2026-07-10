LGS tercih kılavuzu 2026 yayımlandı: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile okul puanı sorgulama
10.07.2026 10:36
Son Güncelleme: 10.07.2026 10:37
LGS tercih kılavuzu 2026 yayımlandı. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler, 2026 LGS sınavına katılan öğrencilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 10 Temmuz'da sonuçlar duyuruldu ve tercihler için Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları tek tek araştırılmaya başlandı. Öğrenciler 4 yıllık lise eğitimini geçirmek istedikleri ortaöğretim kurumu için tercih işlemlerini ise 13 Temmuz'da yapmaya başlayacak. İşte, 2026 MEB liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
2026 LGS tercih sürecine girecek öğrenciler, LGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gösteren kılavuza odaklandı. Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
LGS TABAN PUANLARI 2026 AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen LGS sınavının ardından tercihler başlıyor.
LGS taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişkenlik gösteriyor. Benzer şekilde yüzdelik dilim veya diğer bir ifadeyle başarı sıralaması da farklı oluyor.
MEB son olarak 2024 yılının tercih döneminde tüm okulların taban puanlarını açıklamıştı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden son olarak yapılan yerleştirmelerin taban puanına ulaşabilirsiniz.
2026 yılına ilişkin taban puanlar tercih işlemlerinin başlamasıyla yayımlanacak.
LGS TERCİHLERİ TARİHLERİ
Özel öğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlem ve kayıtları Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak olup öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK
Yerleştirmelere esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de Merkezî Sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup tercih sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
2. NAKİL TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?
İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınarak 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak.
Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.