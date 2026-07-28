LGS tercih sonuçları 2026: LGS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar, "merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta e-Okul sistemi üzerinden tercihlerini tamamladı. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek. Okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme olacak. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?