LGS tercih sonuçları MEB sorgulama ekranı 2026: LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
04.08.2026 08:25
Son Güncelleme: 04.08.2026 13:13
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İyi ve donanımlı bir lise kazanabilmek için tercih işlemlerini tamamlayan binlerce öğrenci şimdi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulacak olan tercih sonuçlarını bekliyor. LGS tercih sonuçları için ise tarih belli oldu. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2026 LGS tercih sonuçları için geri sürüyor. Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği sonuç ekranı yarın erişime açılacak. Puanları ve başarı sıralamalarına göre tercihte bulunan öğrenciler, kazandıkları okullara ya kayıt yaptıracak ya da nakil başvurusunda bulunacak. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? Yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında 2026 LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos Çarşamba günü "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarının öğle saatleri itibarıyla duyurulması bekleniyor.
YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7. ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
LGS 1. VE 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.