LGS tercih sonuçları MEB sorgulama ekranı 2026: LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İyi ve donanımlı bir lise kazanabilmek için tercih işlemlerini tamamlayan binlerce öğrenci şimdi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulacak olan tercih sonuçlarını bekliyor. LGS tercih sonuçları için ise tarih belli oldu. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?