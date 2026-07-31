LGS tercih sonuçları sorgulama 2026: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınmaya başlanan tercih işlemlerinin ardından adaylar sonuçları için meraklı bekleyişe başladı. Tercih sonuçlarına göre öğrenciler daha sonrasında nakil başvurusunda da bulunabilecek. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?