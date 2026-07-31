LGS tercih sonuçları sorgulama 2026: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
31.07.2026 08:51
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 10 Temmuz'da açıklanan LGS sonuçlarının ardından merak ediliyor. Sene boyunca güzel bir lisede okuyabilmek için hazırlanan milyonlarca öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından aldıkları puanlara tercih işlemlerinde bulundu. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınmaya başlanan tercih işlemlerinin ardından adaylar sonuçları için meraklı bekleyişe başladı. Tercih sonuçlarına göre öğrenciler daha sonrasında nakil başvurusunda da bulunabilecek. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 LGS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ
LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos Çarşamba günü "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7. ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
LGS 1. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.