LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026 erişime açıldı: MEB LGS tercih (yerleştirme) sonuçları nasıl sorgulanır?

2026 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklanan LGS tercih sonuçlarının nasıl sorgulanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce aday sorgulama ekranına giriş yapacak ve kazandıkları okulları görüntüleyebilecek. Peki, LGS tercih (yerleştirme) sonuçları nasıl sorgulanır?