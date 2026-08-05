LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026 erişime açıldı: MEB LGS tercih (yerleştirme) sonuçları nasıl sorgulanır?
05.08.2026 08:48
Son Güncelleme: 05.08.2026 10:01
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihlerini tamamlayan yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velisi için heyecanlı bekleme sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilen resmi takvime göre, 2026 LGS yerleştirme sonuçları ve liselerdeki boş kalacak kontenjanlar bugün erişime açıldı. Öğrenciler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranına giriş yapmaya başladı. Peki, 2026 LGS tercih (yerleştirme) sonuçları nasıl sorgulanır?
2026 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklanan LGS tercih sonuçlarının nasıl sorgulanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce aday sorgulama ekranına giriş yapacak ve kazandıkları okulları görüntüleyebilecek. Peki, LGS tercih (yerleştirme) sonuçları nasıl sorgulanır?
2026 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS tercih sonuçları erişime açıldı.
LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos Çarşamba günü "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, https://sonuc.meb.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, Okul numarası ve Doğum Tarihi (Gün, Ay, Yıl) olarak girdikten sonra sorgulama işlemini yapabilecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7. ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
LGS 1. VE 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.