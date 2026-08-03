LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026: LGS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'de
03.08.2026 08:14
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınavdan aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Güzel ve donanımlı bir liseyi tutturabilmek için puanları ve başarı sıralamalarına göre tercihte bulunan öğrenciler, sonuçlarına göre okul kayıtlarını yaptıracak. Tercih sıralamasına göre kazandıkları okulu nakil başvurusuyla değiştirmek isteyen öğrenciler ise 1. nakil başvurusunda bulunacak. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı?
2026 LGS tercih sonuçları için milyonlarca öğrencinin bekleyişi başladı. Heyecanla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Yayımlanan takvimle birlikte LGS tercih sonuçları için tarih belli olmuştu. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında 2026 LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos Çarşamba günü "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7. ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
LGS 1. VE 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.