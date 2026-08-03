LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026: LGS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'de

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınavdan aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Güzel ve donanımlı bir liseyi tutturabilmek için puanları ve başarı sıralamalarına göre tercihte bulunan öğrenciler, sonuçlarına göre okul kayıtlarını yaptıracak. Tercih sıralamasına göre kazandıkları okulu nakil başvurusuyla değiştirmek isteyen öğrenciler ise 1. nakil başvurusunda bulunacak. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı?