LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026: LGS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

2026 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açılması için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre bugün açıklanacak olan LGS tercih sonuçlarının, açıklandıktan sonra nasıl sorgulanacağı da merak ediliyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday sorgulama ekranına giriş yapacak ve kazandıkları okulları görüntüleyebilecek. Peki, LGS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?