LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026: LGS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
05.08.2026 08:48
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihlerini tamamlayan yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velisi için heyecanlı beklemede sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilen resmi takvime göre, 2026 LGS yerleştirme sonuçları ve liselerdeki boş kalacak kontenjanlar bugün erişime açılacak. Öğrenciler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranına giriş yapmaya başladı. Peki, 2026 LGS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
2026 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açılması için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre bugün açıklanacak olan LGS tercih sonuçlarının, açıklandıktan sonra nasıl sorgulanacağı da merak ediliyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday sorgulama ekranına giriş yapacak ve kazandıkları okulları görüntüleyebilecek. Peki, LGS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında 2026 LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos Çarşamba günü "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarının öğle saatleri itibarıyla duyurulması bekleniyor.
LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, https://sonuc.meb.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, Okul numarası ve Doğum Tarihi (Gün, Ay, Yıl) olarak girdikten sonra sorgulama işlemini yapabilecek.
YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7. ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
LGS 1. VE 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.