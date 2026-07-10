LGS tercih takvimi 2026: LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
10.07.2026 11:11
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, öğrenci ve veliler için maratonun en heyecanlı aşamasına geçildi. Aldıkları puanları ve en önemlisi yüzdelik dilimlerini öğrenen adaylar, şimdi de "2026 LGS tercihleri başladı mı, lise tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtına kilitlendi. Peki, 2026 LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2026 LGS tercih tarihleri, merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenen öğrenciler, LGS tercih işlemleriyle istedikleri liselere tercihlerde bulunabilecek. Peki, LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi.
Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
LGS 1. VE 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup tercih sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınarak 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak.