LGS tercih takvimi 2026: LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, öğrenci ve veliler için maratonun en heyecanlı aşamasına geçildi. Aldıkları puanları ve en önemlisi yüzdelik dilimlerini öğrenen adaylar, şimdi de "2026 LGS tercihleri başladı mı, lise tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtına kilitlendi. Peki, 2026 LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?