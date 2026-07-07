Lise KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri
07.07.2026 11:04
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, teknisyen, hizmetli, şoför veya bilgisayar işletmeni gibi kadrolarda görev almak isteyen milyonlarca lise mezunu ve mezun durumundaki adayın gözü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi. İki yılda bir düzenlenen ve lise mezunlarına kamunun kapısını açan KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı için başvuru dönemi yaklaşıyor.
2026 KPSS lise başvuru takvimi, lise mezunlarının gündeminde yer alıyor. Kamuda lise mezunları için ayrılacak boş kontenjanlara yerleşmek isteyen adaylar, KPSS ortaöğretim sınavına katılım sağlayacak. Peki, 2026 KPSS lise başvuruları ne zaman?
LİSE KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınav ve başvuru takvimi belli oldu.
Buna göre; KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
LİSE KPSS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak.
Söz konusu sınavın sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.