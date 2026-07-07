Lise KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, teknisyen, hizmetli, şoför veya bilgisayar işletmeni gibi kadrolarda görev almak isteyen milyonlarca lise mezunu ve mezun durumundaki adayın gözü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi. İki yılda bir düzenlenen ve lise mezunlarına kamunun kapısını açan KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı için başvuru dönemi yaklaşıyor.