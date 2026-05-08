MEB AGS başvuru ekranı 2026. AGS başvuruları başladı, nasıl yapılır?

08.05.2026 10:09

NTV - Haber Merkezi

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden alınmaya başladı. Adaylar başvurularını 8-20 Mayıs tarihleri arasında yapabilecek.

2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Peki, AGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

AGS BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava başvurular, 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) başvuru ücreti her bir oturum için 800 TL olarak belirlendi.

AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

 

