MEB AGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026: AGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği an geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adayların sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgileri resmen netlik kazandı. Peki, AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?