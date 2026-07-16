MEB AGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026: AGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
16.07.2026 11:18
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği an geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adayların sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgileri resmen netlik kazandı. Peki, AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından erişime açıldı. 26 Temmuz tarihinde uygulanacak olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek.
2026 MEB AGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.