MEB AGS sonuçları 2026: AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen kadrolarına atanmayı hedefleyen binlerce adayın katılım sağladığı 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) maratonu 26 Temmuz'da yapılan oturumların ardından tamamlandı. Sınav salonlarından çıkan öğretmen adayları, aylar süren emeklerinin karşılığını almak üzere sonuç tarihine kilitlendi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?