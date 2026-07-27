MEB AGS sonuçları 2026: AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
27.07.2026 10:39
Son Güncelleme: 27.07.2026 10:40
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen kadrolarına atanmayı hedefleyen binlerce adayın katılım sağladığı 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) maratonu 26 Temmuz'da yapılan oturumların ardından tamamlandı. Sınav salonlarından çıkan öğretmen adayları, aylar süren emeklerinin karşılığını almak üzere sonuç tarihine kilitlendi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 26 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından uygulanan AGS sınavının ardından, öğretmen adayları sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte, Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine sunulacak.
AGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel Soru Kitapçıkları’nın görüntüleme süreci 5 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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