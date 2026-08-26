MEB AGS sonuçları sorgulama 2026 yeniden açıldı. AGS sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
26.08.2026 08:54
Son Güncelleme: 26.08.2026 15:41
Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilmek için girdiği AGS sonuçları açıklandı fakat ÖSYM açıklama sonrasında sonuç sorgulama ekranı geri çekildi. Sonuçlar yeniden erişime açıldı.
Her yıl akademideki eğitimlerini tamamlayan öğretmen adaylarına, öğretmen olabilme hakkı tanıyan AGS sınavı bu yıl 26 Temmuz'da gerçekleşti. AGS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına çevrildi. ÖSYM'den yapılan açıklama sonrasında sonuç açıklaması geri çevrildi ve adayların puanı yeniden hesaplandı. Son yapılan duyuru sonrasında AGS sonuçları açıklandı.
2026 AGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÇILDI
26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç ekranına giriş yaparak AGS sonuçlarına göre puan ve sıralamalarını görüntüleyebilecek. Bu işlem, hem ÖSYM’nin internet sitesi hem de mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.
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MEB-AGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yabancı dil öğretmenlikleri (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce) için MEB-AGS puanı, iki sınavın birleşimiyle hesaplanacak.
Bu hesaplamada AGS puanının %50’si ile aynı yıl girilen YDS/e-YDS puanının %50’si toplanacak. Adayın aynı yıl içinde aldığı en yüksek YDS/e-YDS puanı geçerli sayılacak.
ÖABT veya YDS uygulanmayan alanlarda ise MEB-AGS puanı, tamamen AGS sonuçlarına göre belirlenecek.