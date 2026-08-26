MEB AGS sonuçları sorgulama ekranı 2026 erişime açıldı: AGS sonuçları nasıl sorgulanır?
26.08.2026 08:54
Son Güncelleme: 26.08.2026 11:06
Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) sonuçları için adayların heyecan dolu bekleyişi sona erdi. Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilmek için girdiği AGS sonuçları açıklandı.
2026 AGS sonuçları için geri sayım sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Her yıl akademideki eğitimlerini tamamlayan öğretmen adaylarına, öğretmen olabilme hakkı tanıyan AGS sınavı bu yıl 26 Temmuz'da gerçekleşti. AGS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki, 2026 AGS sonuçları nasıl sorgulanır?
2026 AGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç ekranına giriş yaparak AGS sonuçlarına göre puan ve sıralamalarını görüntüleyebilecek. Bu işlem, hem ÖSYM’nin internet sitesi hem de mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.
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MEB-AGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yabancı dil öğretmenlikleri (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce) için MEB-AGS puanı, iki sınavın birleşimiyle hesaplanacak.
Bu hesaplamada AGS puanının %50’si ile aynı yıl girilen YDS/e-YDS puanının %50’si toplanacak. Adayın aynı yıl içinde aldığı en yüksek YDS/e-YDS puanı geçerli sayılacak.
ÖABT veya YDS uygulanmayan alanlarda ise MEB-AGS puanı, tamamen AGS sonuçlarına göre belirlenecek.