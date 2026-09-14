MEB ara tatil takvimi 2026-2027: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?
14.09.2026 12:52
2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli ilk ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. MEB'in yayımladığı takvimle birinci dönem ara tatil tarihi belli oldu.
Okullarda ilk ara tatil tarihi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 iş takvimiyle birlikte, okullarda ilk ara tatil tarihi belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman?
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma sona erecek.
Birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım Pazartesi - 20 Kasım Cuma arasında yapılacak.
YARIYIL VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.