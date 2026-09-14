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MEB ara tatil takvimi 2026-2027: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

14.09.2026 12:52

NTV - Haber Merkezi

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2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli ilk ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. MEB'in yayımladığı takvimle birinci dönem ara tatil tarihi belli oldu.

MEB ara tatil takvimi 2026-2027: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?
Anadolu Ajansı

Okullarda ilk ara tatil tarihi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 iş takvimiyle birlikte, okullarda ilk ara tatil tarihi belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN? 1
Resmi Kurum

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma sona erecek. 

 

Birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım Pazartesi - 20 Kasım Cuma arasında yapılacak.

YARIYIL VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? 2
Anadolu Ajansı

YARIYIL VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

 

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.