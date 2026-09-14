MEB ara tatil takvimi 2026-2027: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

Okullarda ilk ara tatil tarihi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 iş takvimiyle birlikte, okullarda ilk ara tatil tarihi belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman?