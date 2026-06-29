MEB LGS sonuç tarihi 2026: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
29.06.2026 12:29
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavın ardından, iyi bir lise eğitimi alma hayali kuran milyonlarca öğrenci ve veli için en heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav salonlarında döktükleri terlerin ardından puanlarını ve en önemlisi lise yerleştirmelerinde asıl kriter olacak yüzdelik dilimlerini merak eden adaylar, gözlerini bakanlıktan gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, 2026 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 LGS sınav sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan LGS takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli olmuştu. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak olup tercih süreci başlatılacak.
LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarına MEB'in internet sitesi meb.gov.tr'den ulaşılabiliyor.
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