MEB LGS sonuç tarihi 2026: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavın ardından, iyi bir lise eğitimi alma hayali kuran milyonlarca öğrenci ve veli için en heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav salonlarında döktükleri terlerin ardından puanlarını ve en önemlisi lise yerleştirmelerinde asıl kriter olacak yüzdelik dilimlerini merak eden adaylar, gözlerini bakanlıktan gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, 2026 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?