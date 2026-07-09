MEB LGS sonuçları sorgulama 2026: LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
09.07.2026 13:11
Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisinin ve velisinin haftalardır büyük bir heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları için geri sayımda artık son saatlere girildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih işlemleri için liselerin taban puanları gündeme gelecek. Peki, 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2026 LGS sonuçları sorgulama ekranı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda LGS sonuçlarının açıklanacağı ve tercih işlemlerinin başlayacağı tarih belli olmuştu. Peki, 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak olup tercih süreci başlatılacak.
LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
LGS sonuçları, MEB'in resmî internet sitesi olan MEB Sonuç Açıklama Sistemi veya Millî Eğitim Bakanlığı ana sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sorgulanabilmektedir. Ayrıca e-Devlet Kapısı veya e-Okul sistemleri üzerinden de sınav puanınızı ve yerleştirme bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.